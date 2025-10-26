En Córdoba se elegirán 9 diputados y habrá 18 listas

Córdoba. Este domingo 26 de octubre 3.127.707 personas están habilitadas para votar en las 9.262 mesas distribuídas en la provincia. Lo harán con la debutante Boleta Única de Papel que en el caso del distrito Córdoba tiene 18 casilleros. Las bancas que se vencen son 9 y corresponden actualmente a diferentes fuerzas políticas: tres de la Unión Cívica Radical (UCR), tres de Encuentro Federal, dos del PRO y una de Unión por la Patria.

Se trata de una elección clave para dos proyectos políticos y su pulseada: la consolidación del modelo libertario de Javier Milei y la construcción de un espacio de centro a través de Provincias Unidas, con Juan Schiaretti al frente de un peronismo dividido por Natalia de la Sota.

La última vez que el peronismo cordobés celebró fue en 2013, cuando Schiaretti logró el 26,6% de los votos y se impuso por cuatro puntos a la Unión Cívica Radical.