Una de las consultas más importantes de la jornada electoral de este domingo 26 de octubre es hasta qué hora se puede votar. La Cámara Nacional Electoral (CNE) es clara al respecto.

Según supo Noticias Argentinas, el horario oficial de votación para las elecciones legislativas 2025 es unificado en todo el territorio nacional.

Las mesas de votación abrieron a las 8:00 de la mañana y cerrarán puntualmente a las 18:00 horas (6 de la tarde).

¿Qué pasa si llego a las 18:00 hs y hay fila?

La CNE aclara que si un elector llega al establecimiento de votación o ya se encuentra en la fila esperando para votar a las 18:00 horas, tiene derecho a emitir su voto.

Si a la hora de cierre (18:00 hs) todavía hay electores formando fila dentro del establecimiento, el presidente de mesa debe continuar recibiendo los votos de esas personas. Generalmente, el delegado judicial o una autoridad policial se forma al final de la fila en ese horario para asegurar que nadie más se sume después de la hora de cierre.

Por lo tanto, todos aquellos que estén en la fila a las 18:00 horas tienen garantizado su derecho a emitir el sufragio, aunque el proceso de votación de esa mesa se extienda más allá de esa hora.