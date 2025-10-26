Javier Milei votó en medio de un fuerte operativo de seguridad

El presidente Javier Milei emitió su voto pasadas las 11 de la mañana en la sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en Almagro, en medio de un importante operativo de seguridad.

El mandatario arribó al establecimiento minutos antes de las 11 y fue recibido por una multitud de periodistas y curiosos que aguardaban su llegada. Con semblante tranquilo, Milei se dirigió a la mesa 2211, donde depositó su voto a las 11:07.

El Presidente cumple con su derecho cívico en el marco de una jornada electoral marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel, un sistema que se aplica por primera vez a nivel nacional y que el Gobierno considera “un paso fundamental hacia una mayor transparencia y eficiencia” en el proceso electoral.