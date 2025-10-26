La Libertad Avanza arrasó en Córdoba y Schiaretti quedó en segundo lugar

La Libertad Avanza logró un contundente triunfo en las elecciones legislativas 2025 y se impuso mayoritariamente en los principales distritos de la Argentina y la Provincia de Córdoba no fue la excepción.

El candidato del presidente Javier Milei, Gonzalo Roca, le propinó una tremenda derrota al ex gobernador Juan Schiaretti que encabezaba la lista de Provincias Unidas y obtuvo un resultado sorpresivo en los comicios nacionales.

LLA logró 803.996 votos (42,40%) mientras que Provincias Unidas obtuvo 536.146 votos (28,27%).

Pese a la derrota del gobierno provincial, fue una gran elección para Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), quien logró ubicarse como tercera fuerza y retuvo su banca en Diputados con un total de 166.110 votos (8,76%).

El cuarto lugar fue para el Partido Libertario que sacó 91.321 votos y logró el 4,80% en una gran elección.

Fuerza Patria perdió su banca luego del paupérrimo desempeño que hizo Pablo Carro (cosechó 96.042 votos que equivalen al 5,06%) y también sufrió una dura derrota Ramón Mestre con la histórica Lista 3 de la Unión Cívica Radical (sumó 61.478 votos y llegó a 3,24%). Por su parte, el Frente de Izquierda con Liliana Olivero (logró 39.176 votos y alcanzó un 2,06%) y la línea dura del PRO con Oscar Agost Carreño (con 11.181 votos y 0,58 % del total) no lograron representación en el Congreso de la Nación.