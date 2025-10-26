La Libertad Avanza ganó en Punilla y dejó segundo a Provincias Unidas

El Valle de Punilla volvió a marcar una tendencia favorable para el espacio libertario. Con el 41,86% de los votos (45.152 sufragios), la alianza La Libertad Avanza se ubicó como la fuerza más votada en la región en las elecciones legislativas de este domingo.

En segundo lugar quedó la alianza Provincias Unidas, que reunió 29.958 votos (27,74%). Se trata del espacio provincial encabezado por el exgobernador Juan Schiaretti, heredero político de Hacemos por Córdoba, que busca mantener la identidad del peronismo federal cordobés fuera de la órbita kirchnerista. Provincias Unidas reúne a intendentes, dirigentes del justicialismo local y sectores independientes que acompañaron a Schiaretti en su proyecto nacional.

Detrás se ubicaron Defendamos Córdoba con 8.906 votos (8,23%), y Fuerza Patria, el espacio kirchnerista, con 7.642 votos (7,05%).

Más abajo en el conteo se ubicaron el Partido Libertario (5.332 votos, 5,17%), la Unión Cívica Radical (2.936 votos, 2,85%), y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (2.604 votos, 2,52%).

Entre las fuerzas minoritarias, los resultados fueron los siguientes:

Encuentro por la República: 1.518 votos (1,47%)

FE: 718 votos (0,69%)

PRO – Propuesta Republicana: 542 votos (0,52%)

Ciudadanos: 432 votos (0,41%)

Movimiento Avanzada Socialista: 302 votos (0,29%)

Partido Demócrata: 220 votos (0,21%)

Política Abierta para la Integridad Social: 217 votos (0,21%)

Acción para el Cambio: 214 votos (0,20%)

Córdoba Te Quiero: 206 votos (0,20%)

Frente Federal de Acción Solidaria: 178 votos (0,17%)

Unión Popular Federal: 135 votos (0,13%)

Con este resultado, La Libertad Avanza amplía su base electoral en Punilla y ratifica la tendencia provincial que la ubicó como una de las fuerzas más votadas en Córdoba, mientras que Provincias Unidas logra conservar presencia en el territorio donde el schiarettismo mantiene estructura y militancia.