Legislativas: Las postales de un domingo de elecciones

Una nueva jornada electoral se vive este domingo 26 de octubre en todo el país. Hoy se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y cada provincia elige un número diferente de diputados según su población.

En la ciudad de Villa Carlos Paz, los ciudadanos se presentaron desde temprano en los centros de votación y se augura una buena concurrencia que podría superar los registros de las últimas elecciones.

Se ponen en juego 35 bancas en la provincia de Buenos Aires, 13 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 en Catamarca, 4 en Chaco, 2 en Chubut, 9 en Córdoba, 3 en Corrientes, 5 en Entre Ríos, 2 en Formosa, 3 en Jujuy, 3 en La Pampa, 2 en La Rioja, 5 en Mendoza, 3 en Misiones, 3 en Neuquén, 2 en Río Negro, 3 en Salta, 3 en San Juan, 3 en San Luis, 3 en Santa Cruz, 9 en Santa Fe, 3 en Santiago del Estero, 2 en Tierra del Fuego, y 4 en Tucumán.

Se estableció un piso electoral del 3% del padrón electoral del distrito y los partidos que no alcancen este umbral quedan excluidos del reparto de bancas.

También se renovarán 24 de las 72 bancas de la Cámara de Senadores correspondientes a 8 distritos: 3 de la Ciudad de Buenos Aires, 3 de Chaco, 3 de Entre Ríos, 3 de Neuquén, 3 de Salta, 3 de Santiago del Estero, y 3 de Tierra del Fuego.