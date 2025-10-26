A minutos del cierre, votó más de la mitad del padrón

Con un movimiento constante en los colegios y un clima electoral tranquilo, Villa Carlos Paz alcanzó el 55 % de participación a las 17:35, cuando restaban apenas veinticinco minutos para el cierre de las urnas.

El dato marca una mejora respecto del corte de las 14:30, cuando se había informado una participación cercana al 40 %. Durante la tarde se registraron colas moderadas en los principales establecimientos, especialmente en las zonas céntricas y en los barrios del sur de la ciudad.

Autoridades locales estiman que, de mantenerse el ritmo de asistencia hasta las 18:00, la cifra final podría acercarse al 70 % del padrón, ubicándose entre los porcentajes más altos de las últimas elecciones legislativas.

El desarrollo de los comicios transcurrió con normalidad y sin incidentes, destacándose el trabajo de las fuerzas de seguridad y de las autoridades de mesa en el cierre de una jornada democrática con gran participación ciudadana.