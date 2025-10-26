Quién ganó las elecciones legislativas en Villa Carlos Paz

La Libertad Avanza obtuvo un contundente triunfo en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde la lista que respalda a Javier Milei logró más del 50% de los votos en estas elecciones legislativas.

El candidato Gonzalo Roca fue el más votado por los carlospacenses y dejó relegado a la segunda posición al ex gobernador Juan Schiaretti (Provincias Unidas), mientras que Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) se ubicó como tercera fuerza.

La elección marcó además una dura derrota para el radicalismo y la histórica Lista 3 que encabezó Ramón Mestre.

Alrededor del 60% del padrón habilitado sufragó en los comicios de este domingo 26 de octubre y superó la apatía vinculada a la última elección, donde se eligió al Defensor del Pueblo.