Valle Hermoso celebró una nueva edición del proyecto “Valle entre letras”

El ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, visitó Valle Hermoso para acompañar el Proyecto Emblema “Valle entre letras”, una iniciativa que busca fortalecer la lectura, la escritura y la creatividad en las instituciones educativas locales.

La jornada, realizada en el marco del programa “Ciudades de la Educación”, reunió a docentes, alumnos, abuelos cuentacuentos e instituciones locales, en un clima de entusiasmo y participación.

Entre las actividades se desarrollaron talleres literarios, la Biblioteca Itinerante Municipal y espacios de lectura por placer, que integran a toda la comunidad en torno al valor de la palabra y el aprendizaje compartido.

El encuentro contó con la presencia del intendente Daniel Spadoni, autoridades municipales y representantes de distintas escuelas del valle. Desde el municipio destacaron que este tipo de proyectos “unen educación, cultura y comunidad”, consolidando a Valle Hermoso como un referente en políticas educativas participativas.