Votó casi el 40% del padrón habilitado en Villa Carlos Paz

Alrededor de las dos y media de la tarde, casi el 40% del padrón habilitado para votar participó de las elecciones legislativas. Hubo un buen afluente en los colegios de Villa Carlos Paz desde las primeras horas de la mañana y se estima que la participación podría alcanzar un 70% al término de los comicios.

El movimiento fue incesante cerca del mediodía y hubo colas en algunos establecimientos por la cantidad de votantes.

Se estima que habrá otro pico de convocatoria en horas de la tarde y el afluente podría ubicarse por encima de la convocatoria de las últimas dos elecciones legislativas.