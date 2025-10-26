Votó el gobernador Llaryora: “Hay que hacer un modelo con la gente adentro”

Cordoba. El gobernador Martín Llaryora emitió su voto pasado el mediodía de hoy en el Colegio Santa Teresa de Jesús de la ciudad de Córdoba, en el marco de las elecciones legislativas nacionales.

“La mayoría de la gente no llega a fin de mes, muchos están endeudados hasta para comprar comida. Ya cerraron 13 mil pymes y hay 250 mil personas sin empleo. Estamos en recesión”, señaló el mandatario en diálogo con los periodistas.





Además insistió en la necesidad de un modelo económico con equilibrio fiscal pero con inclusión social. “La mayoría acompaña la estabilidad y la baja de la inflación, pero hay que hacer un modelo con la gente adentro, con trabajo y producción. Eso hoy no está en la agenda del Gobierno nacional”, expresó.

Llaryora llamó a “no dejarse ganar por la desesperanza” y destacó la importancia de expresar un mensaje político en un contexto económico complejo. “Cuando no vas a votar, los que vienen lo terminan haciendo por vos”.

El mandatario subrayó que su espacio busca “marcar una agenda productiva, federal y de trabajo”, y remarcó que Córdoba es “el interior del interior” que necesita condiciones para desarrollarse.

De cara a los resultados, fue claro sobre sus expectativas: “Hay que ver al otro día cuántos diputados tenemos. Si sumamos una banca, festejamos”, aseguró.