Votó Espert, el ex candidato de la LLA en la provincia: “Me ubico en el lugar que me corresponde”

José Luis Espert, quien era el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero que debió bajar su candidatura por las denuncias que lo vinculan al narcotraficante Fernando "Fred" Machado, habló de manera escueta después de emitir su voto y expresó que se ubica “en el lugar que me corresponde”.

Luego de votar, y a la espera de que su esposa también lo haga, quiso esquivar a la prensa y manifestó que lo vive con "mucha tranquilidad", aunque su voz y postura expresa lo contrario.

Durante varios minutos sostuvo que no quiere "dar declaraciones", aunque añadió que "es un día muy bueno para la democracia".

Al ser consultado sobre su presente, de que su cara aparece en la boleta de LLA en vez de Diego Santilli, remarcó que se ubica “en el lugar que me corresponde”.

"Siempre me consideré un ciudadano común que quería hacer un aporte a la política", concluyó y se fue, de la escuela en Beccar.