Votó Schiaretti: pidió serenidad y aseguró que el país “no se va a desbarrancar”

El líder de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, emitió su voto este domingo en una escuela de la ciudad de Córdoba y llamó a la ciudadanía a participar “sin miedo”, destacando que el resultado de las elecciones legislativas no implicará un escenario de inestabilidad.

“Argentina no se va a desbarrancar mañana. Si pierde el Gobierno nacional, habrá más posibilidades de corregir las cosas que vienen siendo mal hechas”, expresó el dirigente.

Schiaretti subrayó que su espacio “aspira a convertirse en la tercera fuerza nacional que lleve al Congreso la voz del interior productivo, del trabajo y del federalismo”. En ese sentido, sostuvo que el país necesita “sensatez, equilibrio y diálogo para salir adelante”.

“Hay que votar tranquilos, sin miedo, porque no va a pasar nada mañana. Si el Gobierno pierde, tendrá la oportunidad de reflexionar y corregir los errores que viene cometiendo. Todos aspiramos a vivir en un país normal, donde la gente pueda llegar a fin de mes”, concluyó.