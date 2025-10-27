Alerta por tormentas en las sierras de Córdoba: ¿vuelve la nieve?

El ingreso del viento sur hizo cambiar las condiciones climáticas en las sierras de Córdoba y se mantiene vigente un alerta meteorológico por tormentas fuertes. El fenómeno alcanzaría también al Valle de Punilla y los especialistas advierten que existe la posibilidad de que vuelva la nieva a las Altas Cumbres.

Según se adelantó, para las próximas horas, se prevé el desarrollo de lluvias y lloviznas intensas y la aparición de bancos de niebla. La máxima prevista para este lunes 27 de octubre no superaría los 18 grados y para el martes, se anuncia una jornada gélida con una máxima 11 grados y una mínima de apenas 6 grados.

La visibilidad se verá reducida en las rutas provinciales y se pide circular con precaución.

La temperatura descendió considerablemente después de un fin de semana primaveral y se anunció «la probabilidad de caída de aguanieve y nevadas débiles en zonas altas de las sierras durante la madrugada de mañana del martes».