Cayó la temperatura y podría haber nevadas en las Altas Cumbres

Un frente frío llegó este lunes 27 de octubre y provocó un desplome de las temperaturas en las sierras de Córdoba. Se anuncia viento sur, humedad y una jornada gélida durante la madrugada del martes, fecha en la que crecen las probabilidades de que haya nevadas en sectores como las Altas Cumbres, el Cerro Champaquí y la zona norte del Valle de Punilla.

Los memoriosos recuerda que la última vez que nevó en octubre ocurrió en el año 2015.

Lo cierto es los registros siguen en pleno descenso y la máxima no superará los 10 grados. De acuerdo al pronóstico, el corredor oeste y la alta montaña tienen altas chances de recibir una nieve de primavera.

En tanto, en el sur provincial, se anuncian heladas durante la madrugada del martes 28.

La buena noticia para los amantes del calor, es que hacia mediados de semana la temperatura irá en ascenso y el jueves 30, se espera una máxima de 20 grados y el final de la ola de frío.