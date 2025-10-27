Cosquín celebra Halloween con música, maquillaje y muchas sorpresas

Cosquín se prepara para vivir una tarde mágica y aterradoramente divertida con la gran fiesta de Halloween en Plaza San Martín. Desde las 18, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una propuesta gratuita para todas las edades que combinará música, color y diversión.

El evento incluirá maquillaje artístico, un espacio para selfies, DJ en vivo y sorteos, invitando a grandes y chicos a compartir una jornada diferente con amigos y familia.

La Municipalidad de Cosquín propone así una alternativa recreativa y original para despedir octubre con espíritu festivo, en una plaza que se transformará en escenario de fantasía, luces y disfraces.