Cosquín dividió su voto entre Provincias Unidas y La Libertad Avanza

En las elecciones legislativas de este domingo, Cosquín presentó una de las disputas más ajustadas del departamento Punilla. La Alianza Provincias Unidas, identificada con el exgobernador Juan Schiaretti, se impuso por escaso margen al obtener 5.127 votos (35,85%), apenas por encima de La Libertad Avanza, que reunió 5.089 votos (35,58%).

En tercer lugar se ubicó Defendamos Córdoba, con 1.259 votos (8,80%), seguido por Fuerza Patria, con 913 votos (6,38%), y el Partido Libertario, que alcanzó 618 votos (4,32%). Más atrás se posicionaron la UCR (2,69%) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (2,46%).

El resultado en Cosquín refleja la paridad que se dio en buena parte del valle, donde los espacios libertario y schiarettista concentraron más del 70% del electorado local, desplazando a las fuerzas tradicionales.