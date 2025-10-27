Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes

lunes, 27 de octubre de 2025 · 09:44

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para octubre, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy:

Documentos terminados 6 y 7: lunes 27 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, quiénes cobran hoy:

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy