Diego Santilli celebró el batacazo en Buenos Aires: "A la sociedad le cuesta, pero eligió creer"

El diputado reelecto y ganador de las elecciones de este domingo en Buenos Aires, Diego Santilli, aseguró que "la gente eligió creer" y destacó el llamado al diálogo que hizo el presidente Javier Milei.

"Estábamos 14 puntos abajo, era un montón lo que había que descontar. Fue una tarea difícil, pero me parece que el ciudadano bonaerense eligió el cambio", expresó el dirigente del PRO.

En declaraciones al programa "Esta mañana" que conduce Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, sostuvo que "la sociedad de la provincia de Buenos Aires decidió ir hacia adelante" y que él fue quien "estuvo ahí para plasmar el triunfo del presidente Milei".

"Hicimos una alianza LLA-PRO en provincia de Buenos Aires y en muchos distritos, que lo que hizo Mauricio Macri fue, en definitiva, fue escuchar a la sociedad que en 2023 puso a liderar a Javier Milei", consideró Santilli.

A la vez, remarcó que anoche en el búnker oficialista "se vio un Presidente que convocó a todos aquellos que creen que Argentina necesita un cambio para las transformaciones".

"El salto es cualitativo porque la sociedad decidió eso. Dijo ´no vuelvo atrás´, y le costó y le cuesta, pero eligió creer", subrayó Santilli tras el triunfo.

"El Presidente tuvo un gesto de ir a buscar a todos aquellos que hicieron un cambio en 2024 y que hay que hacer en 2026", consideró el diputado del PRO, y evaluó: "No podemos volver a cometer errores y esto nos obliga a tener mucha más responsabilidad".

"Hay que entender el tiempo que viene. La sociedad no dejó este mapa electoral en todo el país porque sí: al que ganó le dio la responsabilidad de las reformas, y a los gobernadores que hacen su trabajo en sus provincias, les dijo que vayan para adelante con las reformas", agregó Santilli. (NA)