El duro trabajo contra las usurpaciones de espacios verdes en Carlos Paz

Desde hace años, la ciudad de Carlos Paz enfrenta una compleja problemática vinculada a personas que llegan de otras localidades y se instalan a vivir en asentamientos muy precarios. Desde el área de Seguridad Urbana se trabaja día a día para mantener los espacios verdes en condiciones y evitar la ocupación ilegal.

Cada noche, el personal recibe llamadas de vecinos en los diferentes barrios para informar sobre usurpaciones.

Días atrás, en la calle Asunción, se encontraron con un «verdadero basural» y se pusieron en marcha para limpiar este espacio.

Lorena Leguizamón es coordinadora del área de Seguridad Urbana y expresó a EL DIARIO: «Es importante valorar y resaltar el trabajo de los inspectores. Nosotros entendemos el reclamo de los vecinos, no es lindo vivir con algo así al lado de tu casa. Los inspectores realmente hacen un gran trabajo que nadie ve; todos los días deben dejar un poco sus funciones dentro de sus jornadas laborales y asistir a levantar lo que todas estas personas dejan».

«Lo del día jueves fue algo que realmente no lo podíamos creer; debimos afectar a más de 25 personas para sacar mugre de ese asentamiento ubicado en la zona oeste de la ciudad. Los inspectores trabajan muy duro para cumplir con sus funciones, se ponen los guantes y realizan la limpieza para que el espacio quede en condiciones»; completó.