El lago fue testigo de una jornada de motos, turismo y adrenalina

El rugido de los motores se mezcló con el murmullo del agua y el viento de las sierras. Desde temprano, el Parque de Asistencia, junto al Estadio Arena y a orillas del lago San Roque, se convirtió en punto de encuentro para cientos de motociclistas que participaron del Test Ride Voge, una experiencia que unió turismo, adrenalina y pasión por las motos.

El evento, libre y gratuito, ofreció la posibilidad de probar distintos modelos de la marca Voge, en un entorno natural que realzó cada acelerada. Turistas y vecinos se acercaron no solo a manejar, sino también a compartir historias, anécdotas y esa complicidad silenciosa que une a quienes viven la ruta como un modo de vida.

La consigna fue simple: licencia en mano y ganas de sentir la potencia sobre el asfalto. Bajo el sol de octubre, los cascos brillaron, las cámaras capturaron cada momento y el paisaje de las sierras fue el escenario perfecto para una jornada donde la libertad se sintió en cada curva y en cada sonrisa.

Entre mates, risas y el sonido inconfundible de los motores, Villa Carlos Paz volvió a consolidarse como un destino que vibra con las experiencias, combinando naturaleza, deporte y emoción en un solo lugar.