El triunfo de Milei llega al Wall Street Journal y refuerza el vínculo con la Casa Blanca

El resultado de las elecciones legislativas argentinas trascendió las fronteras. Este lunes, el Wall Street Journal, uno de los diarios económicos más prestigiosos e influyentes, dedicó su tapa principal al triunfo del presidente Javier Milei, interpretándolo como un mandato claro para profundizar su política de ajuste y reformas estructurales.

Con el título “Argentina Election Win Gives Milei a Mandate for Austerity” (La victoria electoral en Argentina le da a Milei un mandato para la austeridad), el periódico norteamericano analizó los efectos políticos y económicos del resultado que consolidó a La Libertad Avanza como primera fuerza nacional y reforzó la posición del mandatario en el Congreso.

El artículo, firmado por Samantha Pearson, Silvina Frydlewsky y Santiago Pérez, subraya que con casi el 99 % de los votos escrutados, el oficialismo obtuvo cerca del 41 %, más del doble de su representación previa. Según el diario, esto le otorga a Milei la capacidad de mantener el poder de veto y avanzar con su agenda económica.

La publicación también destaca que el resultado mejoró las expectativas de los mercados internacionales, al tiempo que fortalece la relación del Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos, donde se anunció recientemente un swap de 20 mil millones de dólares y un compromiso adicional de otros 20 mil millones en financiamiento privado y fondos soberanos.

El Wall Street Journal interpreta el respaldo electoral como una señal de que “los votantes ratificaron el mandato de 2023” y que Milei “mantiene margen político para continuar su experimento de austeridad y libre mercado”.

La presencia del mandatario argentino en la tapa principal de uno de los medios más leídos por inversores y gobiernos del mundo marca un hecho inusual para la política nacional y evidencia el impacto global que genera su gestión en los círculos financieros y diplomáticos.