Elecciones: Para dónde fueron los votos en el Valle de Punilla

Los habitantes del Valle de Punilla participaron el último domingo en las elecciones legislativas y le dieron un amplio respaldo a los candidatos de La Libertad Avanza, quienes se impusieron holgadamente sobre el armado de Provincias Unidas que encabezaba Juan Schiaretti.

El frente que responde al presidente Javier Milei y lideraba Gonzalo Roca, obtuvo un total de 49.095 votos (lo que representa el 42,18% del padrón habilitado para votar), mientras que Provincias Unidas se ubicó en la segunda posición con 31.922 votos (27,42%) y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) hizo una gran elección y terminó tercera con 9.599 votos (8,24%).

En la cuarta ubicación quedó relegado Pablo Carro y Fuerza Patria con 8.235 votos (7,07%) y le siguió el Partido Libertario de Agustín Spaccesi con 6.019 votos (5,17%) y la UCR, con Ramón Mestre a la cabeza de la histórica Lista 3, que apenas sacó 3.276 votos (2,81%). Finalmente, se ubicó el Frente de Izquierda y de Trabajadores con 2.945 votos (2,53%).

El resto de los partidos y alianzas que participaron de los comicios se ubicaron por debajo del 2%.

Con los resultados finales a nivel provincial, LLA logró cinco bancas, mientras que el peronismo cordobés metió tres y Natalia de la Sota renovó su lugar en la Cámara de Diputados.