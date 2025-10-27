Elecciones: Para dónde fueron los votos en el Valle de Punilla

Contundente respaldo para Milei
Elecciones: Para dónde fueron los votos en el Valle de PunillaLa Libertad Avanza se convirtió en la fuerza más votada por los habitantes del departamento.
Los habitantes del Valle de Punilla participaron el último domingo en las elecciones legislativas y le dieron un amplio respaldo a los candidatos de La Libertad Avanza, quienes se impusieron holgadamente sobre el armado de Provincias Unidas que encabezaba Juan Schiaretti.
El frente que responde al presidente Javier Milei y lideraba Gonzalo Roca, obtuvo un total de 49.095 votos (lo que representa el 42,18% del padrón habilitado para votar), mientras que Provincias Unidas se ubicó en la segunda posición con 31.922 votos (27,42%) y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) hizo una gran elección y terminó tercera con 9.599 votos (8,24%).
En la cuarta ubicación quedó relegado Pablo Carro y Fuerza Patria con 8.235 votos (7,07%) y le siguió el Partido Libertario de Agustín Spaccesi con 6.019 votos (5,17%) y la UCR, con Ramón Mestre a la cabeza de la histórica Lista 3, que apenas sacó 3.276 votos (2,81%). Finalmente, se ubicó el Frente de Izquierda y de Trabajadores con 2.945 votos (2,53%).
El resto de los partidos y alianzas que participaron de los comicios se ubicaron por debajo del 2%.
Con los resultados finales a nivel provincial, LLA logró cinco bancas, mientras que el peronismo cordobés metió tres y Natalia de la Sota renovó su lugar en la Cámara de Diputados.