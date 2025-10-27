Excombatientes reflexionaron sobre la Guerra de Malvinas en Carlos Paz

Con el propósito de mantener viva la memoria y promover una reflexión profunda sobre la verdadera historia de la Guerra de Malvinas, se desarrolló en el Espacio Mónaco de Villa Carlos Paz una nueva edición del ciclo de charlas “Desmitificando la Gesta de Malvinas”, organizada por la Agrupación de Veteranos de Malvinas Punilla Sur con el acompañamiento del Municipio de Villa Carlos Paz.

Durante el encuentro, participaron el coronel Esteban Vilgré Lamadrid, quien combatió en Puerto Argentino; el soldado conscripto Ariel Mercuri y el entonces teniente de la Fuerza Aérea, Carlos Rinke, quienes compartieron sus experiencias personales y reflexiones sobre la guerra y su impacto en la sociedad argentina.

El referente de la agrupación, Carlos Bonetti, resaltó la importancia de sostener estos espacios de memoria:

“Seguimos trabajando en estas charlas tan importantes para mantener viva la memoria y quitar un poco los mitos sobre la gesta de lo que fue la guerra de Malvinas. Es la forma de mantener viva la memoria y el compromiso con los veteranos, pero también con la sociedad en general, porque esta causa es de todos los argentinos”.

Por su parte, Carlos Viotti, director de Desarrollo Social y Educación del Municipio, destacó el acompañamiento institucional y la articulación con las escuelas:

“Estos queridos veteranos, vecinos nuestros, siempre agradecen a nuestro intendente Esteban Avilés haberles dado el espacio que les corresponde como héroes de guerra. Desde el área de Educación sostenemos en las escuelas, junto con ellos, este dispositivo cultural que es mantener la causa Malvinas siempre a flor de piel”.