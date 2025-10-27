Descenso térmico y condiciones inestables en el valle de Punilla

Frío y lluvias para Carlos Paz: se esperan dos días inestables

La temperatura máxima no superará los 16 °C este lunes y martes, con probabilidades de lluvias aisladas y ráfagas del sur. El pronóstico anticipa mejoras recién desde el miércoles con un paulatino ascenso térmico.
Sociedad
lunes, 27 de octubre de 2025 · 09:54

Villa Carlos Paz amaneció este lunes con 14,8 °C, cielo parcialmente nublado y viento del sur a 17 km/h, según los datos del Servicio Meterológico Nacional. La humedad alcanzaba el 75 % y la presión atmosférica se ubicaba en 972,4 hPa, registrando un ambiente fresco y húmedo.

Para hoy, el pronóstico oficial indica una jornada mayormente nublada con temperaturas entre los 8 °C y 16 °C, y posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde y la noche. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, con viento predominante del sudeste.

El martes continuará el descenso térmico, con una mínima de apenas 4 °C y una máxima cercana a los 16 °C. Se prevén lluvias durante la madrugada y la mañana, seguidas por lloviznas intermitentes y un cielo mayormente nublado hacia la noche.

A partir del miércoles las condiciones tenderán a mejorar, con temperaturas en aumento que llegarán a 25 °C hacia el fin de semana, aunque todavía con cierta nubosidad variable.

Comentarios