Frío y lluvias para Carlos Paz: se esperan dos días inestables

Villa Carlos Paz amaneció este lunes con 14,8 °C, cielo parcialmente nublado y viento del sur a 17 km/h, según los datos del Servicio Meterológico Nacional. La humedad alcanzaba el 75 % y la presión atmosférica se ubicaba en 972,4 hPa, registrando un ambiente fresco y húmedo.

Para hoy, el pronóstico oficial indica una jornada mayormente nublada con temperaturas entre los 8 °C y 16 °C, y posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde y la noche. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, con viento predominante del sudeste.

El martes continuará el descenso térmico, con una mínima de apenas 4 °C y una máxima cercana a los 16 °C. Se prevén lluvias durante la madrugada y la mañana, seguidas por lloviznas intermitentes y un cielo mayormente nublado hacia la noche.

A partir del miércoles las condiciones tenderán a mejorar, con temperaturas en aumento que llegarán a 25 °C hacia el fin de semana, aunque todavía con cierta nubosidad variable.