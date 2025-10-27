Gonzalo Roca tras su triunfo en Córdoba: "Pintamos de violeta la Provincia"

Córdoba. El candidato de La Libertad Avanza (LLA) y flamante diputado nacional electo por Córdoba, Gonzalo Roca, celebró ayer el contundente triunfo del espacio libertario, que obtuvo el 42,4% de los votos y logró quedarse con cinco de las nueve bancas en disputa. Desde el búnker provincial, el dirigente agradeció a los militantes y reivindicó el rol histórico de la provincia como motor de los grandes cambios nacionales.

“Córdoba siempre fue el caballo que tiró del carro en la reforma de la historia de la Argentina, y esta vez no fue la excepción: pintamos de violeta la provincia”, expresó eufórico ante los aplausos de sus seguidores.

En su discurso, Roca destacó que el resultado electoral refleja un respaldo a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, a quien consideró “el líder de un cambio profundo que recién empieza”. “Los cordobeses entendimos el mensaje, el mensaje que le teníamos que dar al país y al mundo: ser el faro de la libertad, seguir por el camino correcto para transformar la Argentina”, afirmó.

El diputado electo también delineó los próximos pasos del espacio libertario en el Congreso. “Ahora nos toca otra etapa: defender los cambios que empezamos en 2023 y llevar las reformas que el país necesita. Córdoba entendió que era un momento de bisagra, y lo pasó”, subrayó.