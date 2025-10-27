Javier Milei no descartó sumar a referentes de otras fuerzas al Gabinete

El presidente Javier Milei no descartó incorporar dirigentes de otras fuerzas a su Gabinete, aunque aseguró que tiene "algo de tiempo" todavía para anunciar las modificaciones.

“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda”, afirmó el jefe de Estado en declaraciones a A24, y sumó: “La Cámara cambia el 10 de diciembre. Tengo algo de tiempo para cambiar el Gabinete”.

Asimismo, al ser consultado sobre si podría elegir dirigentes de otros espacios, respondió: "Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, no tengas dudas que los voy a sumar".

Tras la abultada victoria de La Libertad Avanza, Milei enfatizó que buscará cerrar acuerdos con los gobernadores aliados para aprobar las reformas de segunda generación que intenta impulsar y remarcó la necesidad de construir consensos.

“Tenemos que sentarnos a buscar los nuevos acuerdos”, insistió el libertario, y agregó que tomará el papel protagónico en el diálogo con los mandatarios provinciales. “Muchos de ellos me escribieron para felicitarme. Hay todo una parafernalia fantasmagórica que no existe”, confesó.

En la misma línea, destacó: “Antes no me ocupaba de eso, hace un tiempo que lo vengo haciendo activamente. A la luz de los objetivos que tengo planteados, soy resultadista”.

Consultado por el plan para el segundo tramo de la gestión, el libertario desarrolló: “Las reformas tienen secuencias: en la Tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos, bajar alícuotas, expandir la base imponible, para que no tenga sentido la evasión”.

“Eso permite liberarle recursos al sector privado y nos permite avanzar en una modernización laboral. Hay un régimen contractual vigente anacrónico”, afirmó, y completó: “Si la mitad de los trabajadores están en la informalidad quiere decir que no funciona”.

En otro pasaje de la entrevista con el periodista Antonio Laje, Milei admitió que no imaginó el resultado electoral que alcanzó el sello libertario, y destacó la campaña del diputado del PRO Diego Santilli. "La campaña de Santilli fue admirable", resaltó y sostuvo que el legislador reelecto fue "uno de los primeros" que creyó en la alianza del PRO con La Libertad Avanza.

Por último, habló de la posibilidad de reelegir en 2027, y afirmó que a partir del pasado domingo, inició “una nueva” Argentina. "Hoy empezó la Argentina nueva, y lo decidieron los argentinos, votando por el camino de la libertad”, concluyó. (NA)