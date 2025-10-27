La Legislatura distinguió a Daniel Orsanic durante su visita a Córdoba

La Legislatura de Córdoba reconoció al extenista y entrenador Daniel Orsanic, recordado por haber sido el capitán del equipo argentino que conquistó la Copa Davis en 2016, el único título del país en esa competencia. El reconocimiento se concretó en el Club General Paz Juniors, donde Orsanic ofreció una charla y una clínica de tenis abierta a jugadores y aficionados.

La iniciativa partió de la legisladora Patricia Botta, presidenta de la Comisión de Deportes de la Unicameral, quien presentó el proyecto de declaración y entregó el beneplácito legislativo al homenajeado. “Daniel, sos un referente del deporte de nuestro país y nos hiciste grandes en 2016”, expresó Botta durante el encuentro, que se desarrolló en un clima de cercanía y gratitud.

Orsanic, por su parte, agradeció el gesto y manifestó: “Me sorprendió el recibimiento y el cariño que me brindaron. Cuantas más canchas haya en cada lugar, mejor, porque más chicos van a jugar, aprender y jugar bien. Argentina tiene una fortaleza: la cantidad de gente que practica este deporte”.

El evento fue organizado por la Subcomisión de Tenis del Club General Paz Juniors y contó con la participación del presidente de la institución, Dante Felauto; la presidenta del área Tenis, María Inés Morganti; y el vicepresidente, Gonzalo Rodríguez, además de la profesora Magalí Cavarzan, gestora de la visita.

Durante la jornada, Orsanic habló sobre la formación de jóvenes deportistas, el rol de los padres, el valor del esfuerzo y la importancia de la identidad que generan los clubes de barrio. Posteriormente, encabezó una clínica en la que participaron jugadores de distintas edades, incluidos integrantes de la Escuela de Tenis Sin Límites del Córdoba Lawn Tenis Club.

Reconocido internacionalmente por su trayectoria, Daniel Orsanic nació en Buenos Aires en 1968, fue doble semifinalista de Roland Garros, ganó ocho títulos ATP en dobles y entrenó a tenistas de alto nivel. Actualmente se desempeña como asesor, mentor y comentarista deportivo en ESPN.