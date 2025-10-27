La Libertad Avanza arrasó en Capital y sierras, pero el norte fue bastión de Provincias Unidas

El mapa electoral de Córdoba tras las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre muestra una provincia dividida en dos tendencias políticas. Mientras La Libertad Avanza (LLA) se impuso en la mayor parte del territorio, Provincias Unidas (PU) mantuvo su poder en el norte y oeste, confirmando su arraigo en zonas rurales y serranas.

En Capital, con el 99,41 % escrutado, La Libertad Avanza obtuvo el 44,18 %, seguida por Provincias Unidas con el 25,31 % y Defendamos Córdoba con el 8,29 %.

En el departamento Colón, LLA también se impuso con 44,72 %, seguida por PU (27,55 %) y Defendamos Córdoba (7,84 %). En Punilla, LLA alcanzó el 42,18 %, consolidando su peso en la región central.

En el Valle de Calamuchita, el espacio libertario reunió el 39,09 %, contra 29,85 % de Provincias Unidas. En tanto, Río Cuarto —segundo distrito electoral más grande— registró 42,11 % para LLA y 29,58 % para PU.

En Río Segundo, el apoyo a La Libertad Avanza trepó al 45,05 %, mientras que en San Justo logró el 41,50 %, y en Tercero Arriba, 43,33 %.

En Marcos Juárez, bastión del voto productivo, LLA consiguió el 44,20 %, contra 29,19 % de PU. En Juárez Celman, el libertario alcanzó el 43,71 %.

En contraste, el norte cordobés volvió a mostrar su fidelidad al cordobesismo. En Tulumba, Provincias Unidas ganó con el 48,32 %, seguida por LLA (24,96 %). En Minas, alcanzó su mejor desempeño con el 54,53 %. También se impuso en Cruz del Eje (36,94 %), Río Seco (40,48 %), Sobremonte (44,71 %), Pocho (46,30 %) y San Alberto (36,58 %).

En algunos departamentos, la elección fue reñida. En Ischilín, LLA obtuvo 35,93 % frente a 34,82 % de PU; y en San Javier, prácticamente empataron: 33,43 % para LLA y 33,09 % para PU.

En el sur provincial, General San Martín (41,38 %), Unión (41,46 %), y Río Primero (43,67 %) ratificaron la supremacía libertaria, seguidos por Provincias Unidas en torno al 27–30 %.

Los departamentos General Roca (40,11 %), Santa María (41,88 %) y Totoral (39,69 %) también mostraron mayoría para LLA, que consiguió así extender su influencia en el corazón productivo y turístico de la provincia.

En tanto, Defendamos Córdoba —tercera fuerza provincial— se mantuvo en valores que oscilaron entre el 8 y 10 %, mostrando presencia pareja en casi todo el territorio.

En síntesis, La Libertad Avanza triunfó en 17 departamentos, especialmente en las zonas urbanas, turísticas y del centro-sur, mientras Provincias Unidas mantuvo su poder en siete distritos del norte y oeste, reafirmando su base territorial histórica. El resultado deja a Córdoba con un mapa partido entre el impulso libertario y la tradición cordobesista, una división que marcará la nueva etapa política provincial.