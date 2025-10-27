La Libertad Avanza superó por casi 20 puntos a Provincias Unidas en Córdoba capital

En una jornada marcada por alta participación ciudadana, La Libertad Avanza se impuso con claridad en Córdoba Capital en las elecciones legislativas desarrolladas este domingo 26 de octubre. Con el 44,18 % de los votos (317.952 sufragios), el espacio libertario se consolidó como la fuerza más votada en la ciudad.

En segundo lugar se ubicó Provincias Unidas, con 182.202 votos (25,31 %), mientras que en el tercer puesto quedó Defendamos Córdoba, que obtuvo 59.689 votos (8,29 %).

Más atrás se posicionaron Fuerza Patria, con 37.293 votos (5,18 %); el Partido Libertario, con 31.645 votos (4,39 %); y el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, con 21.512 votos (2,98 %).

Entre las agrupaciones que superaron el 2 % también se ubicaron la Unión Cívica Radical (20.931 votos, 2,90 %) y Encuentro por la República (18.361 votos, 2,55 %).

El resto de las fuerzas participantes obtuvo porcentajes menores al 2 %, entre ellas FE (1,59 %), PRO – Propuesta Republicana (0,61 %), Ciudadanos (0,58 %), Acción para el Cambio (0,26 %), Movimiento Avanzada Socialista (0,25 %), Córdoba Te Quiero (0,20 %), Frente Federal de Acción Solidaria (0,19 %), Partido Demócrata (0,19 %), Política Abierta para la Integridad Social (0,14 %) y Unión Popular Federal (0,11 %).

Los resultados, actualizados a las 04:35 de la madrugada del lunes 27 de octubre, reflejan la continuidad del predominio libertario en la capital provincial, en un escenario electoral donde las fuerzas locales y nacionales buscan reconfigurar sus espacios de representación en el Congreso.