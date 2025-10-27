Los números finales en Tanti: qué porcentaje obtuvo cada partido

La Alianza La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en Tanti durante las elecciones legislativas de este domingo, al obtener 2.043 votos, lo que representa el 37,84% del total emitido. De esta forma, el espacio que responde al presidente Javier Milei se consolidó como la primera fuerza local, replicando el escenario provincial.

En segundo lugar se ubicó la Alianza Provincias Unidas, liderada por el exgobernador Juan Schiaretti, que alcanzó 1.703 votos, equivalentes al 31,54%. Tercero se posicionó Defendamos Córdoba, con 472 votos (8,74%), seguido por Fuerza Patria, que reunió 448 votos (8,29%) y el Partido Libertario, con 232 votos (4,29%).

Más atrás se ubicaron el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, que sumó 148 votos (2,74%), y la Unión Cívica Radical, con 142 votos (2,63%). Otras fuerzas, como Encuentro por la República, FE, Ciudadanos y Propuesta Republicana, registraron porcentajes inferiores al uno por ciento, sin lograr incidencia en el reparto general.

El resultado muestra una contundente preferencia por los espacios libertarios y federales, que concentraron más del 70% del electorado de Tanti. La jornada se desarrolló con normalidad, en un clima de participación sostenida y sin mayores incidentes reportados.