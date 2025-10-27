Los números que dejó la elección en Villa Carlos Paz

Con una participación de más del 60%, los vecinos de Villa Carlos Paz se inclinaron masivamente por La Libertad Avanza y respaldaron al gobierno de Javier Milei. El candidato Gonzalo Roca obtuvo el 51,26% de los votos (17.469) y se impuso sobre el ex gobernador Juan Schiaretti y el armado de Provincias Unidas que se ubicó segundo con 21,04% (7.170).

Natalia de la Sota y la lista de Defendamos Córdoba se posicionó como tercera fuerza con un 7,20% (2.456 votos).

Fuerza Patria quedó relegada a la cuarta posición con un 5,95% (2.029 votos) y el Partido Libertario cosechó un 5,31% (1.811).

Detrás se ubicó el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad con un 2,11% (720 votos), la Unión Cívica Radical con 1,94% (663) y Encuentro por la República con un 1,71% (584 votos). El partido FE sacó 0,98% (337 votos), el PRO obtuvo el 0,63% (218), la Alianza Ciudadanos cosechó el 0,47% (163 votos), el MAS sacó un 0,33% (113), Acción para el Cambio sumó un 0.23% (80) y el Partido Demócrata quedó con 0.20% (con un total de 71 votos).