Médicos y vecinos se reunieron para hablar del cáncer bucal

Este sábado por la mañana, de 9 a 13 horas, se llevó a cabo en el Auditorio Municipal de Villa Carlos Paz una nueva jornada de concientización sobre el cáncer bucal, en el marco del ciclo iniciado el año pasado con el objetivo de fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano.

El encuentro reunió a profesionales de la salud y contó con la participación de disertantes especializados que abordaron temas vinculados al diagnóstico, la gestión y la derivación hospitalaria, ofreciendo herramientas actualizadas para la atención y el seguimiento de casos.

Estas jornadas buscan fomentar la conciencia comunitaria sobre la importancia de los controles odontológicos periódicos y el reconocimiento de signos tempranos de la enfermedad, promoviendo el acceso a la salud desde una perspectiva integral y preventiva.