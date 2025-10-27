Milei celebró la victoria: “Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina grande”

Buenos Aires. Luego de la contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de ayer en gran parte del país, el presidente Javier Milei brindó un discurso desde el Hotel Libertador donde llamó a una nueva etapa política basada en acuerdos con gobernadores y legisladores de distintas fuerzas. El jefe de Estado afirmó que el país “pasó un punto bisagra” y que la segunda mitad de su gestión estará marcada por un paquete de reformas que buscará consensuar en el Congreso.

“Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino ha decidido dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina grande”, expresó Milei ante la militancia.

La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional con alrededor del 41% de los votos y logró triunfos en 16 provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resultado le permitirá ampliar significativamente su representación parlamentaria: “A partir del 10 de diciembre pasaremos a contar con 101 diputados en vez de 37 y en el Senado de 6 a 20. Tendremos el Congreso más reformista de la historia”, celebró.

Con un tono más moderado que en ocasiones anteriores, Milei destacó que en varias provincias las segundas fuerzas no fueron sectores vinculados al kirchnerismo, sino oficialismos locales con los que considera posible dialogar. “Son actores racionales, pro capitalistas y a los que uno más uno les da dos”, señaló.

En ese sentido, convocó a gobernadores y bloques afines a avanzar en acuerdos legislativos: “Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir estos acuerdos. Ahora sí podremos transformar en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Tenemos la obligación de dejar de lado las diferencias partidarias y empezar a pensar como país.”

Milei insistió en que el Gobierno buscará “afianzar el camino reformista” y “consolidar el crecimiento” durante los próximos dos años. “Vamos a impulsar las reformas que aún faltan para lograr ese futuro. Queremos volver a esa Argentina que nunca debimos dejar de ser”, sostuvo.

Durante su discurso, también agradeció a su Gabinete uno por uno y elogió la implementación de la Boleta Única Papel: “Fue una maravillosa elección con un sistema democrático transparente”.

El presidente enfatizó que el resultado electoral representa un mensaje claro de la ciudadanía: “Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado. Somos muchísimos más los argentinos que queremos avanzar que los que quieren retroceder. Basta de populismo. Populismo nunca más.”

Para cerrar, Milei prometió cumplir con su “contrato electoral” y aseguró que su proyecto no se dirige solo a quienes lo votaron: “Vamos a darle a los 47 millones de argentinos un futuro mejor, el futuro que se merecen. La Argentina grande es para todos.”