Milei consiguió un contundente triunfo en las elecciones legislativas

El presidente Javier Milei obtuvo un contundente triunfo en las elecciones legislativas que se celebraron este domingo 26 de octubre y recibió un fuerte respaldo de la sociedad argentina, en medio de un contexto de crisis económica que demandó una urgente intervención del Tesoro de los Estados Unidos.

Los comicios dejaron el dato de la participación más baja desde la vuelta de la democracia.

Los candidatos de La Libertad Avanza fueron los más votados en distritos claves del mapa nacional como Córdoba, Capital Federal, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos y logró remontar la diferencia en la Provincia de Buenos Aires (donde perdió el peronismo liderado por Axel Kicillof y Fuerza Patria).

El armado de Provincias Unidas recibió un duro golpe y se presenta como el gran perdedor de los comicios nacionales.

En total, La Libertad Avanza consiguió un total de 41% de los votos en el territorio nacional.

El oficialismo se impuso en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, Chubut, Río Negro, Neuquén, San Luis, Misiones, Salta, Jujuy, La Rioja, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.