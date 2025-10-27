Morgan Stanley destacó el potencial del crecimiento del crédito en Argentina

Morgan Stanley destacó el potencial de crecimiento del crédito en la Argentina debido a que el país reúne “condiciones adecuadas” para una expansión sostenida.

“Un entorno económico más constructivo podría convertir a Argentina en el mercado bancario de más rápido crecimiento de la región”, señaló la banca de inversión.

Añadió que “el país reúne las condiciones adecuadas para sostener un período prolongado de crecimiento del crédito, entre ellas: baja penetración financiera, bancos bien capitalizados y una amplia clase media con poder adquisitivo”,

“El crédito bancario en Argentina atravesó un largo periodo de estancamiento debido a políticas macroeconómicas débiles durante dos décadas”, dijo en un informe a sus clientes.

Morgan Stanley indicó que “la proporción de consumidores de ingresos medios y altos es significativamente mayor: aproximadamente el 61% de la población, frente al 46% en Brasil y alrededor del 30% en México, Perú y Colombia”.

“Esto facilita y acelera el proceso de bancarización, ya que este segmento suele tener empleos formales (con salarios bancarizables) y cuentas o depósitos activos. La penetración del crédito parece particularmente reducida si se ajusta por nivel de riqueza de los consumidores”, consideró Morgan Stanely.