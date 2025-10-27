Noche de emoción en el Holiday: las Bastoneras del IESS cumplieron 60 años

El pasado sábado 25 de octubre, el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz se llenó de emoción, recuerdos y aplausos durante la celebración por los 60 años de las Bastoneras del IESS.

El evento, con entrada libre y gratuita, convocó a exintegrantes, docentes y familias que formaron parte de esta historia que marcó la identidad cultural y educativa de la ciudad. Sobre el escenario, se revivieron las distintas etapas de este grupo emblemático, símbolo del espíritu carlospacense y del compromiso con la educación pública.

El espectáculo combinó música, coreografías y relatos que repasaron seis décadas de presentaciones, homenajes y vivencias compartidas. También se rindió un reconocimiento especial a quienes fueron parte fundacional del grupo y a las docentes que sostuvieron la tradición a lo largo de los años.

Entre aplausos y emoción, las Bastoneras del IESS reafirmaron su lugar como uno de los símbolos más queridos de Villa Carlos Paz, uniendo pasado y presente en una noche que quedará grabada en la memoria colectiva de la comunidad.