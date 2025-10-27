Schiaretti y Llaryora celebraron sumar un diputado más

Córdoba. Juan Schiaretti y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, felicitaron al presidente Javier Milei y a Gonzalo Roca (candidato de LLA) por el triunfo de La Libertad Avanza en Córdoba pero a la vez destacaron que Provincias Unidas suma un diputado más de los que ponía en juego.

“Más allá del inocultable triunfo hay un país que seguirá fragmentado en el Congreso”, evaluó el exgobernador que fue elegido para la Cámara baja. En ese sentido destacó que serán el espacio del consenso y el diálogo. “Somos la expresión de un país normal”, afirmó Schiaretti.

Por otra parte subrayó que el resultado no solo constituye a Provincias Unidas como tercera fuerza nacional sino que también permitirá conformar “el bloque del interior de la patria”.

Llaryora agradeció “el apoyo de todos los cordobeses” y admitió: “No ha sido fácil trabajar por fuera de la polarización”. Asimismo resaltó la posición ocupada por el frente conformado con distintos gobernadores.

“Le quiero enviar un fuerte abrazo a todos los dirigentes de Provincias Unidas que nos lleva a ser la tercera fuerza del país con un millón de votos”, expresó el mandatario provincial.

Además reconoció a Schiaretti por haberse puesto “la campaña al hombro y generar una visión distinta con esta nueva tercera fuerza nacional que se organiza”.