Una joven de Devoto fue elegida Paisana Provincial de la Tradición 2025

La Legislatura histórica fue escenario de la elección de la Paisana Provincial de la Tradición 2025, un encuentro cargado de emoción, cultura y valores tradicionales. El evento, organizado por la Federación Gaucha de Córdoba “Brigadier General Juan Bautista Bustos” y acompañado por la Unicameral, reunió a jóvenes de distintos puntos de la provincia que mostraron su amor por la Patria y el campo argentino.

En esta edición, Agostina Alfonzo Bazzoni, de 16 años y oriunda de Devoto, fue elegida para representar a Córdoba en la 12° Elección de la Paisana Nacional, que tendrá lugar los próximos 8 y 9 de noviembre en Jujuy. El segundo puesto, como donosa, fue para Johana Magalí Bustos, de 18 años, integrante de la Agrupación La Huella de Los Reartes.

También participaron Giuliana Gallegos (Las Varillas), Juana Filippo (Valle Hermoso), Zoe Lucía Oviedo (Santa Rosa de Calamuchita), Ayelén Riveros (Colonia San Bartolomé) e Isabel del Rosario Gustet (Marull). Las aspirantes debieron atravesar tres instancias: una presentación personal, la interpretación de danzas típicas —chacarera, zamba y jota cordobesa— y un cuestionario cultural.

El jurado estuvo integrado por autoridades de la Federación Gaucha: su presidente Álvaro Sereno, el tesorero Nicolás Balcarce, la secretaria Pamela Ponce, y la miembro invitada Andrea Olocco. Además, acompañaron el director de Asuntos Patrimoniales y Culturales de la Legislatura, Federico Menis, y el vocal de la Agencia Córdoba Cultura, Daniel Delbono.

Durante el acto, Menis destacó que esta elección “no busca coronar una reina, sino reconocer los valores, la cultura y el conocimiento de nuestra tierra”. Por su parte, Sereno agradeció el respaldo recibido por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el Gobierno provincial, señalando que “nunca antes se había convocado desde la Provincia a la Federación Gaucha para trabajar juntos”.

Con una mezcla de alegría y orgullo, Agostina expresó: “Estoy dispuesta a dar todo en Jujuy para representar a mi provincia que tanto me gusta. El campo lo llevo en la sangre y amo bailar folclore. Cuando bailo una chacarera o una zamba siento otra energía; es una experiencia que me llena de emoción”.