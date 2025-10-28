¿Aguanieve en la ciudad de Córdoba?: se vive una mañana muy fría

La provincia de Córdoba vive una jornada inusualmente fría para esta época del año. Durante la mañana de este martes se reportó la caída de agua nieve en distintos sectores de la ciudad de Córdoba, mientras que en las zonas altas del oeste provincial el paisaje se tiñó de blanco.

El fenómeno se debe al ingreso de una masa de aire polar que provocó un fuerte descenso de temperatura en todo el territorio. En el Refugio Héctor González, ubicado en el cerro Champaquí, la nieve comenzó a acumularse desde las últimas horas del lunes, y para la medianoche el manto blanco ya cubría los alrededores del refugio.

Imágenes compartidas por montañistas y guardaparques muestran el Champaquí completamente nevado, con acumulación visible en los pastizales y laderas, un fenómeno poco frecuente a fines de octubre. También se registraron nevadas en sectores del camino de las Altas Cumbres, en jurisdicción de Pampa de Achala, Los Gigantes y Merlo.

En tanto, en la ciudad de Córdoba, varios vecinos reportaron la caída de agua nieve y lloviznas congeladas en zonas altas como Cerro de las Rosas, Argüello y Villa Belgrano, fenómeno que duró apenas unos minutos pero que alcanzó a sorprender a muchos.

El Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba informó que las temperaturas máximas no superarán los 12 °C durante la jornada, mientras que las mínimas se ubicaron por debajo de los 3 °C en varios puntos del interior provincial. Para la madrugada del miércoles se esperan heladas intensas en los valles serranos.