Aire polar en Punilla: el frío se hizo sentir con valores bajo los 4 °C

El amanecer de este martes se presentó muy frío y con cielo nublado en Villa Carlos Paz y zonas aledañas, en el marco del ingreso de una masa de aire polar que afecta a gran parte del centro del país.

De acuerdo con los datos del proyecto MATTEO y PREVENIR, las temperaturas mínimas registradas en la ciudad y localidades vecinas oscilaron entre 3,5 °C y 5,2 °C, siendo las más bajas las detectadas en San Antonio de Arredondo y Costa Azul Norte.

Los valores más destacados fueron:

San Antonio de Arredondo (Santos Lugares – APRHi): 3.7 °C

San Antonio de Arredondo (Hotel Diferencial Dante Delich): 3.5 °C

Barrio Costa Azul Norte: 3.6 °C

Barrio La Cuesta (estación oficial EPEC): 4.1 °C

Barrios Playas de Oro, Sarmiento y Sol y Lago: 4.4 °C

Centro (Municipalidad de Villa Carlos Paz): 5.2 °C

En el Instituto Bilingüe Dante Alighieri, en barrio La Quinta, no se registraron datos para esta jornada.

El panorama se mantuvo gris y frío durante toda la mañana, con viento del sector sur y sensación térmica por debajo de los valores medidos. Para las próximas horas, se espera que las condiciones sigan estables, con cielo parcialmente cubierto y heladas aisladas en áreas rurales durante la madrugada del miércoles.