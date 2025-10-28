Carlos Paz suma más árboles nativos a sus espacios públicos

En el marco de su programa de forestación, el área de Ambiente de Villa Carlos Paz llevó adelante una nueva jornada de plantación de árboles nativos en la plaza de Los Artesanos.

Durante la actividad, se incorporaron ejemplares de manzano del campo y sen del campo, especies autóctonas adaptadas al clima local. La iniciativa forma parte del plan de forestación continua que promueve el municipio para embellecer los espacios verdes y, al mismo tiempo, fortalecer la biodiversidad urbana.

Desde el área ambiental destacaron que estas acciones contribuyen a generar más sombra, oxígeno y refugio para la fauna local, mejorando la calidad de vida en la ciudad. Además, invitaron a los vecinos a colaborar en el cuidado de las nuevas plantaciones para garantizar su crecimiento saludable.