Córdoba capital se prepara para multar tras recibir más de 700 denuncias de mal estacionamiento

La Municipalidad de Córdoba incorporó a comienzos de octubre una nueva función en la App Ciudadana para denunciar vehículos mal estacionados. La herramienta, impulsada por la Justicia Administrativa de Faltas, busca sumar la participación vecinal al control urbano y mejorar la convivencia en las calles.

Durante los primeros 28 días de funcionamiento, se recibieron 736 denuncias. De ellas, el 69,97% correspondió a obstrucción de garajes, el 17,12% a bloqueo de rampas para personas con movilidad reducida y el 9,78% a ocupación de espacios reservados para discapacidad. En cuarto lugar se ubicó el estacionamiento en lugares destinados a hospitales, con el 3,13%.

El 72,96% de las denuncias fueron admitidas tras la verificación de los datos y las imágenes enviadas, mientras que el resto se desestimó por errores o falta de evidencia suficiente.

Hasta el viernes 31 de octubre el sistema funcionará bajo la campaña “Sin multas, con responsabilidad”, orientada a concientizar y notificar sin sancionar. A partir del sábado 1° de noviembre, comenzará la aplicación efectiva de multas.

El mal estacionamiento figura históricamente entre las infracciones más frecuentes gestionadas por la Justicia Administrativa de Faltas. Con el “Canal de Denuncias para Vehículos Mal Estacionados”, el municipio busca aplicar tecnología y participación ciudadana al control vial, con la posibilidad de extender la herramienta a otras faltas en el futuro.

Para realizar una denuncia, los usuarios deben ingresar a la App Ciudadana con su cuenta CIDI, permitir el acceso a cámara y ubicación, y validar la identidad mediante Vedi. Las denuncias son procesadas de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. En casos urgentes fuera de ese horario, se puede contactar a la Guardia de Grúas Municipales al 4285600 interno 7204.