Córdoba presentó el nuevo Manual de Calles centrado en peatones y ciclistas

La Municipalidad de Córdoba presentó el nuevo Manual de Calles para las Nuevas Urbanizaciones, una herramienta que redefine la forma de planificar y diseñar la ciudad. La propuesta coloca a los peatones, ciclistas y al transporte público en el centro de la escena, buscando calles más seguras, inclusivas y eficientes.

El documento fue elaborado por la Dirección de Planeamiento Urbano, con la colaboración de la Dirección de Tránsito y el acompañamiento técnico de la Iniciativa Global de Diseño de Ciudades (GDCI), integrante de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global (BIGRS).

El manual actualiza normativas viales que databan de los años 80, y orienta tanto al sector público como privado en el diseño de nuevos proyectos urbanos. Córdoba se convierte así en la segunda ciudad del país seleccionada por la Iniciativa Bloomberg, que promueve estrategias integrales de seguridad vial, gestión de datos, infraestructura y comunicación.

Con este avance, la capital provincial se suma a una red de ciudades latinoamericanas como Bogotá, Ciudad de México, Recife y Guayaquil, que apuestan por una planificación urbana más humana y sostenible, especialmente en zonas periféricas.

El intendente Daniel Passerini destacó que esta acción se enmarca en el Plan de Metas 2024–2027, orientado a una Córdoba equilibrada, conectada y sustentable. Además, forma parte del trabajo conjunto con Bloomberg Philanthropies para reducir los siniestros viales y fortalecer la convivencia ciudadana.

El nuevo Manual de Calles representa un paso firme hacia una Córdoba más verde, segura e inclusiva, donde las calles dejan de ser simples vías de tránsito para convertirse en verdaderos espacios de encuentro y desarrollo comunitario.