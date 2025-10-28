¿Cuánto se gana con un plazo fijo a 30 días en los bancos?

El dólar retrocedió con fuerza y el Banco Central de la República Argentina decidió bajar la tasa de interés de los plazos fijos, tras el triunfo que el gobierno logró en las últimas elecciones legislativas y la reacción favorable de los mercados.

Los rendimientos van del 30% al 54% anual, lo que se traduce que, por un depósito de 1 millón de pesos, en algunos bancos las ganancias apenas rondarían los $24.000 en intereses, mientras que los rendimientos más altos llegan a $44.000 al mes.

El Banco Nación ofrece un 44% TNA y la ganancia obtenida sería de $1.036.164, mientras que el Banco Provincia paga un 39% TNA y por un depósito de un $1.000.000 se obtendrían $1.030.904. En tanto, el Banco Ciudad ofrece un 38% TNA y se lograría un total de $1.030.233, algo similar a lo que ocurre con el Banco Córdoba con 46% TNA ($1.037.493); el Banco Santander con un 32% TNA ($1.026.301) y el Banco Galicia con un 37% TNA ($1.029.575).

Por su parte, el Banco BBVA ofrece 40% TNA ($1.031.575), el Banco Macro un 42% TNA ($1.032.877), el Banco Credicoop paga un 39% TNA ($1.030.904) y el Banco Hipotecario un 43% TNA ($1.033.151).