Finalizó la obra de extensión de la red de agua en tres calles de Tanti

El Área de Servicio de Agua de la Municipalidad de Tanti informó que concluyó la obra de extensión de la red de agua potable en las calles Maimará, Huacalera e Iruya.

Durante los trabajos se instalaron 400 metros de caños 50K10 junto con accesorios complementarios, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y asegurar un suministro confiable para los hogares de la zona.

Desde el municipio destacaron que estas acciones se enmarcan en el plan de mejoras de los servicios esenciales, que busca garantizar el acceso equitativo al agua potable en todos los barrios.

La obra representa un avance significativo para los vecinos, ya que permitirá una mayor presión y calidad en el servicio, reduciendo las interrupciones y favoreciendo la expansión urbana ordenada.