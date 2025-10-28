Frío polar en primavera: La postal de la nieve en las sierras de Córdoba

La nieve volvió a teñir de blanco las sierras de Córdoba en plena primavera. Este martes 28 de octubre, una nevada sorprendió a todos en las Altas Cumbres y también se vio cubierto el Cerro Champaquí. Se registran temperaturas cercanas a los 0 grados y todo hace presumir que el frío se mantendrá hasta el próximo jueves.

La máxima no superaría los 11 grados y los registros parecen de invierno en sectores del Valle de Punilla, Calamuchita y Traslasierra.

Para el día de hoy, hay hasta un 50% de probabilidades de nevadas en las zonas de alta montaña.

La inestabilidad está acompañada de precipitaciones que, en las zonas más elevadas de las Sierras Chicas y las Sierras Grandes, se transformaron en tenues nevadas que regalaron postales maravillosas.

Tampoco se descartan heladas en zonas del sur provincial y las primeras semanas de noviembre estarían caracterizadas por el frío.