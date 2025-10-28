Futuros docentes de La Falda presentaron proyectos sobre inteligencia artificial en el aula

El pasado viernes se llevó a cabo en la Sala Tito Pousa de La Falda el cierre del Proyecto de Innovación Educativa sobre Alfabetización Digital e Inteligencia Artificial en la Práctica Docente, una iniciativa conjunta entre la Escuela Normal Superior “Arturo Capdevila” (ENSAC) y el Centro de Innovación Tecnológica (CiT) de la ciudad.

El encuentro reunió a 42 estudiantes de Práctica Docente III y IV de los profesorados de Educación Primaria e Inglés, quienes compartieron sus producciones pedagógicas innovadoras desarrolladas durante el año. Los futuros docentes mostraron cómo incorporaron herramientas de IA como ChatGPT, Gemini y Fliki en el diseño de clases, materiales interactivos y estrategias de enseñanza.

El evento contó con la participación de autoridades del Ministerio de Educación de Córdoba, entre ellas la Mgtr. Alejandra Couly, la Mgtr. Elena Pérez Moreno y el Prof. César Ponce; de la Municipalidad de La Falda, representada por el secretario de Gobierno Gonzalo Murua; y de la propia ENSAC, con la Mgtr. Patricia Heduan (directora del Nivel Superior), Nicolás García (coordinador) y las docentes Ana Paula Casih y Noelia Bollero.

Por el Centro de Innovación Tecnológica, participaron Walter Bove, coordinador general, y Nancy López, docente de las Escuelas de Oficios Digitales.

Durante la jornada, los estudiantes reflexionaron sobre los desafíos de alfabetizar digitalmente desde la práctica docente, la importancia de integrar la IA de forma crítica y ética, y el rol de la creatividad en la enseñanza contemporánea.

El encuentro fue celebrado como un cierre exitoso de una experiencia formativa pionera en la región, que busca consolidar una docencia capaz de integrar innovación, tecnología y pensamiento pedagógico.