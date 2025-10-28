La Defensoría del Pueblo amplía su presencia en Córdoba e interior provincial

Durante los últimos días, la Defensoría del Pueblo de Córdoba desarrolló múltiples acciones en distintas localidades de la provincia, reforzando su presencia territorial.

El área de Ambiente e Infraestructura participó en la presentación del Índice de Vulnerabilidad Territorial elaborado por la Universidad Nacional de Córdoba, una herramienta que busca evaluar riesgos y planificar políticas públicas.

En paralelo, el área de Tránsito y Reclamos Viales dictó un taller de seguridad vial para estudiantes del I.P.E.M. N.º 326 de Colonia Valtelina, promoviendo hábitos responsables en la vía pública.

Por su parte, el área de Inclusión Social brindó capacitaciones en la Municipalidad de Porteña, centradas en el trato adecuado, la accesibilidad universal y la alfabetización digital para personas mayores.

Finalmente, el Centro Público de Mediación Comunitaria participó en un encuentro virtual de la Comisión de Conflictos Sociales de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, aportando su experiencia en resolución pacífica de conflictos.