La sorpresa que vivieron los alumnos de Carlos Paz en las Altas Cumbres

Una escena digna del invierno se vivió este martes en el corazón de las sierras cordobesas. Los alumnos del IPEM René Favaloro de Villa Carlos Paz, que realizaban un viaje reacreativo, fueron sorprendidos por una nevada en las Altas Cumbres, justo cuando se encontraban en el Hotel de Alta Montaña La Posta, a la altura del kilómetro 42 de la Ruta 34, en Pampa de Achala.

??? Sorpresa en las sierras ???

Los alumnos del IPEM Favaloro de Carlos Paz fueron sorprendidos por una nevada en plena primavera durante su viaje a Altas Cumbres.Risas, asombro y una postal blanca que quedará para siempre uD83DuDC99uD83CuDFD4?#CarlosPaz #Nieve #AltasCumbres #Primavera2025 pic.twitter.com/Q3hCUuyeMz — EL DIARIO (@diariocarlospaz) October 28, 2025

La jornada, pensada como una experiencia educativa para cerrar el ciclo escolar con actividades de biología, astronomía y caminatas en contacto con la naturaleza, se transformó en una experiencia mágica. Los copos comenzaron a caer suavemente hasta cubrir el paisaje con un manto blanco, provocando la euforia y el asombro del grupo.

“Históricamente es una salida para los sextos años, donde revivimos los viajes de estudio. La idea es el contacto con la naturaleza, bajar el tiempo de pantalla y disfrutar actividades de reencuentro grupal”, expresó una docente acompañante, emocionada por la sorpresa que dejó sin palabras a alumnos y profesores.

El fenómeno fue consecuencia del ingreso de aire polar que afectó al centro del país, provocando un descenso brusco de temperatura y nevadas sobre el cerro Champaquí y distintos puntos de las Altas Cumbres.

Entre la sorpresa, el frío y la emoción, los chicos del Favaloro se llevaron una postal imborrable: la de una primavera vestida de invierno.